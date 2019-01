Hoe zien jonge boeren de toekomst van het boerenbedrijf?

Jonge boeren zijn druk bezig met de toekomst van hun bedrijf. Ze praatten er vrijdag met elkaar over op een congres op hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. De publieke opinie verschuift, er is discussie over fosfaat, over uitstoot, landschapspijn, lage waterstanden en weidevogels. En ondertussen staan de prijzen onder druk, evenals het inkomen van de boeren. Zien de jonge boeren het nog wel zitten?