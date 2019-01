Kik Pierie: "Wedstrijden tegen Ajax bieden perspectief"

Spelen op de omschakeling of domineren?

Heerenveen speelde twee keer een goede tweede helft tegen Ajax. Dat deed het vooral door goed te spelen op de omschakeling. "Je weet tegen Ajax dat zij het initiatief hebben en veel de bal gaan hebben", zegt Pierie. "Je weet tegen AZ dat je misschien zelf meer de bal gaat hebben. Dat vergt misschien een andere voorbereiding. Ik denk dat we in de discipline hetzelfde moeten doen. We zijn heel goed in de omschakeling, maar we moeten niet vergeten te voetballen. Daar zijn we ook heel goed in."

Toch lijkt het lastig om te kiezen voor een goede tactiek. Heerenveen wil vooral thuis vaak aanvallend en dominant voetbal spelen, maar lijkt in uitwedstrijden, vaak in de omschakeling, beter. "Maar dat hangt dus heel erg af van de tegenstander. Ik denk ook zeker dat we aan de bal goed kunnen zijn. Dat zag je bij vlagen ook tegen Ajax."

AZ is vaak ook een ploeg die initiatief neemt en komt om te voetballen. "Als wij ons onder de eerste druk kunnen uitspelen, dan zijn we goed. Dan kunnen we gebruik maken van onze snelle jongens voorin en de balvastheid van Sam Lammers."