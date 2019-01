Wedstrijd Drachtster Boys en Exstudiantes eindigt in gelijkspel

Het eerste doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Jessie Prijs; ze scoorde na een combinatie met Lisanne Kempe. Net voor de rust kwam Exstudiantes op gelijke hoogte. Sanne Pluim pakte de bal en schoot eenvoudig binnen.

Veel kansen, geen doelpunten

De tweede helft tussen Drachtster Boys en Exstudiantes was spannend. Toch lukte het beide clubs maar niet om te scoren. Drachtster Boys had nog kans via Prijs, maar haar kopbal eindigde in de handen van keepster Tess van der Flier van de thuisploeg.

Komende week speelt Drachtster Boys in eigen sporthal tegen Reiger Boys.

Avanti ook gelijkspel

De zaalvoetballers van Avanti uit Stiens speelden vrijdagavond ook gelijk. De wedstrijd thuis tegen Drs. Vijfje eindigde in 2-2.