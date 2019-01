Achtkarspelen kan voortaan overlast in de buurt harder aanpakken

De burgemeester krijgt de bevoegdheid om een dwangsom op te leggen. De gemeente heeft voortaan ook de mogelijkheid om op kosten van de veroorzaker van de overlast in te grijpen en de overlast te stoppen.

De volledige gemeenteraad van Achtkarspelen stemde met de strengere aanpak van woonoverlast in. De aanpak wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Volgens burgemeester Gerben Gerbrandy is de nieuwe maatregel van toepassing op ongewenste situaties bij alle objecten.