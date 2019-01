Terug in de tijd: Afonso Alves bij SC Heerenveen

Afonso Alves is een van de beste spelers die het Heerenveen-shirt gedragen heeft. Eerst komt Abe, die wordt gevolgd door de spits uit Belo Horizonte. Denk maar aan de legendarische wedstrijd tegen Heracles Almelo, waarin Alves zeven keer scoorde. In zijn allereerste seizoen werd Alves met 34 doelpunten topscorer van Nederland. En werd hij opgeroepen voor de Braziliaanse nationale selectie: Heerenveen had zijn eigen "goddelijke kanarie".

In Fryslân Hjoed zaten vrijdag drie mannen die alles weten en kunnen vertellen over de periode van Alves bij Heerenveen. Yme Kuiper was toen voorzitter, Henk Hoekstra directeur financiële zaken en journalist Peter van der Meeren volgde Heerenveen voor de Leeuwarder Courant.