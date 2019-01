Friese winnaars Onderwijsprijs gehuldigd op het provinciehuis

De Friese Onderwijsprijs is een prijs die bedacht is om creativiteit in het onderwijs onder de aandacht te brengen. De vier scholen die bij het project 'Greidhoeke goes Onderwijs' betrokken waren zijn De De Opslach (Wommels), De Romte (Itens), De Stjelp (Baard) en It Bynt (Winsum). Ze volgens de reis van de grutto naar Fryslân en weer terug. De leerlingen maken op school kennis met de landen waar de grutto langs vliegt.

Scheikunde

Het Lauwers College kreeg de prijs voor de bijzondere manier waarop het vak scheikunde op de school wordt gegeven. Door eten te koken moesten de kinderen zich verdiepen in de chemische processen die een rol spelen bij het oliebol bakken.

De winnende scholen worden automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. De finale daarvan is op 27 maart in Leiden.