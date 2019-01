IJshockeytopper Flyers - Herentals afgelast door ijzel

De competitiewedstrijd van de UNIS Flyers tegen HYC Herentals vrijdagavond gaat niet door. De oorzaak daarvan is de ijzel, waardoor het voor de Belgen niet vertrouwd is om de naar Fryslân af te reizen. Het is niet de eerste keer dat de wedstrijd wordt afgelast: in december kon de wedstrijd niet doorgaan omdat de ijshockeyhal van Thialf dicht moest.