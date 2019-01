Sander Arends naar finale dubbelspel in Rennes

In de eerste set sloegen Arends en Weissborn maar 52% van hun eerste opslag in. In de tweede set steeg het eersteservicepercentage flink: 82%. Daarmee dwongen ze de supertiebreak af, die ze met 10-6 wonnen.

De finale is zondag. Tegen wie het duo moet spelen, is nog niet bekend. De tweede halve finale, tussen Neis/Raja en Pel/Sancic wordt zaterdag gespeeld.