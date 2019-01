Accu's van elektrische fiets ontploft en veroorzaakt brand in Wergea

Dat er ongelukken gebeuren met dit type fietsaccu is niks nieuws. In juli vorig jaar ontstond er een grote brand bij een opslag van elektrische fietsen in Nunspeet. Ook zijn er andere gevallen bekend van accu's die bij mensen thuis ontploften. Zo'n ontploffing van elektrische-fietsaccu's zou eens per maand voorkomen.

BMS

Die ervaring heeft fietsverkoper Johan Terpstra in Hardegarijp ook. "Ik denk dat er geen beveiliging in zit. Bij onze merken zit er BMS in, een Battery Management System, en dat voorkomt dat een accu te heet wordt bij het laden. Dan houdt de hele boel gewoon op." Terpstra verkoopt al twintig jaar elektrische fietsen, maar heeft nog nooit zo' incident meegemaakt.

Om er zeker van te zijn dat je een veilige fiets koopt, raadt Terpstra aan om die niet online te kopen.