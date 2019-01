Boer uit Gersloot krijgt werkstraf voor zware mishandeling

Ze brak haar bekken en haar pols en liep gekneusde ribben op. Volgens de vrouw deed de boer dat met opzet. De boer zei dat de vrouw zelf aan het stuur van de verreiker had getrokken. Volgens de rechtbank heeft de man daarna helemaal geen medeleven getoond. Toen bleek dat de vrouw gewond was geraakt, weigerde hij 112 te bellen.

Twee politieagenten kregen zes dagen later de wind van voren, toen ze bij hem kwamen, omdat de man een bericht de wereld in had gestuurd dat hij de hond van de vrouw had opgehangen. De boer schold de politieagenten uit en smeet een emmer met melk over hen heen.

Gevangenis

Omdat de man al eens eerder een werkstraf had gekregen en hij wettelijk gezien niet nogmaals zo'n straf opgelegd kan krijgen, moet de boer uit Gersloot één dag de gevangenis in.