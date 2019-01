Zeehondenpopulatie in de Waddenzee groeit flink

In 1974 waren er nog maar 3.571 gewone zeehonden over in de Waddenzee. Door beheersmaatregelen en verbetering van de zeewaterkwaliteit is het daarmee steeds beter gegaan.

Zeehonden zijn de grootste roofdieren die in Nederland voorkomen. Ze eten iedere dag 4,6 kilo vis uit de Waddenzee. Sommige partijen geven de zeehond daarom de schuld van de achteruitgang van de visstand, maar volgens de Wageningse onderzoekers is daar geen bewijs voor. Zij zeggen dat de visstand al achteruitging toen er nog maar een klein aantal zeehonden in de Waddenzee over was. Ook bruinvissen en vogels eten vis, zeggen de onderzoekers.