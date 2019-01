Rijkswaterstaat over gladde wegen: stel je reis uit, als dat kan

Automobilisten in Fryslân moeten vrijdagmiddag rekening houden met erg gladde wegen vanwege ijzel. Overal in de provincie hebben tientallen ongelukken plaatsgevonden. Vooral op de A32 tussen Heerenveen en Leeuwarden en op de Wâldwei tussen Drachten en Leeuwarden is het spekglad. Mensen wordt aangeraden langzaam te rijden en genoeg afstand te houden.