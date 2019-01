Politie uitgereden na 'bommelding' bij Willem-Alexanderplein in Leeuwarden

De politie van Leeuwarden is vrijdagmiddag uitgereden naar de supermarkten van de Lidl en de Aldi aan het Willem-Alexanderplein in Leeuwarden. Aanleiding was een melding die bij de politie binnenkwam over een verdachte situatie. Volgens omstanders die in de winkel waren, ging het om een bommelding. Dat wil de politie echter niet zeggen.