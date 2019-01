Freedsmerk: "We willen allemaal het laatste nieuws, maar het mag eigenlijk niks kosten"

Echte krantlezers zijn er ook nog veel, voornamelijk onder de ouderen: "Ik moet papier hebben. 's Ochtends met een bakje koffie eventjes rustig een krantje lezen, heerlijk!" Ook hadden verschillende mensen zelfs een dubbel abonnement: op een regionale krant én een landelijke. "Maar die lezen we dan wel met de buren."

Weten mensen op de markt wel wanneer iets nepnieuws is? Is nieuws wel betrouwbaar als je niet weet uit welke bron het komt? "Ik weet het nooit zeker. Je moet er maar op vertrouwen, maar zeker weten doe ik het niet", vertelt een vrouw. Maar daar ziet ze geen gevaar in. "Ik ben iemand met een redelijk goed verstand en ik gebruik verschillende bronnen."

De meeste online-lezers waren wel zo eerlijk om te zeggen dat ze het meest kiezen voor de wat sensationele berichten. Zoals filmpjes met geweld, ongelukken, gekke katten of bizar 'pulpnieuws' dat eigenlijk niet veel nieuwswaarde heeft. Artikelen over de plannen van een staatssecretaris vindt in vrouw niet zo interessant, vertelt ze. "Veel te droge kost!"