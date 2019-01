Het sneeuwt, maar Cambuur-Go Ahead gaat voorlopig door

Grensrechter Mario Diks uit Leeuwarden is vrijdag om half twaalf al bij Cambuur geweest voor een eerste veldinspectie. "Zoals het nu lijkt, kan er worden gespeeld", zegt verslaggever Andor Faber. Hij is vrijdagavond ook bij de wedstrijd aanwezig. Mogelijk wordt het veld later op de dag nog gekeurd door scheidsrechter Edwin van de Graaf. Hij reist niet eerder af naar Leeuwarden.

"Er komt sneeuw aan en omdat de bodem hard is, zakt dat niet in de grond. Het blijft liggen. Maar er staat een team paraat dat de sneeuw kan weghalen, mocht dat nodig zijn."

Donderdag had trainer René Hake al laten weten dat het veld volgens hem "hard en gevaarlijk" is.