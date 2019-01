Friese brokkenpiloten raken vaak hun drone kwijt

Mensen in Fryslân raken hun drone veel vaker kwijt dan piloten uit andere provincies. Dat blijkt uit onderzoek van het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (AIC). Dat vraagt informatie op over ongelukken met drones. In Fryslân raakte 17,5 procent vaker een vliegend toestel kwijt dan het landelijk gemiddelde.