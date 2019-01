KIMO-project 'Fishing for litter' in de problemen na containerramp

Er wordt ieder jaar gemiddeld zo'n 300 ton afval ingezameld in de 12 aangesloten vissershavens, door de containerramp is alleen al 9000 ton aan spullen in de Noordzee verdwenen. Dertig keer zoveel dus als in een heel jaar uit de zee wordt gehaald.

In een extra bijeenkomst werd donderdag duidelijk dat KIMO zelf niet over het benodigde geld beschikt. Het samenwerkingsverband van kustgemeenten wil daarom zo snel mogelijk naar de minister van verkeer en waterstaat voor financiële steun. Ook zal rederij MSC worden benaderd voor een bijdrage in de kosten.