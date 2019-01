Zeneli gaat weg bij SC Heerenveen, net als Dave Bulthuis

Hij is in de laatste week van de transfermarkt druk op zoek naar defensieve versterkingen. "De situatie van de club is dat we eerst moesten verkopen, voordat we iets kunnen doen. En er gaat nu wel wat gebeuren", sa seit Hamstra. "We willen vooral achterin extra opties."

Arber Zeneli

Zo is aanvaller Arber Zeneli vrijdag gesprek met Stade Reims over een transfer. SC Heerenveen heeft al een akkoord met de nummer 12 van de Franse competitie. Technisch manager Gerry Hamstra wil niks zeggen over de transfersom, maar er wordt gesproken over een bedrag van tussen de drie en vier miljoen euro.

Dave Bulthuis

Ook Dave Bulthuis verlaat SC Heerenveen. De verdediger vliegt aankomend weekend naar Zuid-Korea om een contract te tekenen bij Ulsan Hyundai. Hamstra: "Wij hebben aangegeven dat Dave op zoek mocht naar een andere club en er was behoorlijk wat interesse. Want vergis je niet, hij heeft gespeeld bij FC Utrecht, FC Nürnberg en bij ons. Hij heeft best een aardige CV." Bulthuis kwam een jaar geleden over van FK Qabala in Azerbeidzjan, maar is net voor de winterstop zijn basisplek kwijtgeraakt.

Eerder deze week nam SC Heerenveen al afscheid van Marco Rojas. De aanvaller uit Nieuw-Zeeland gaat naar het Deense SønderjyskE. Verder heeft Gerry Hamstra nog altijd de hoop om Morten Thorsby deze transferperiode nog te verkopen aan Sampdoria. De Noorse middenvelder heeft al een contract getekend bij de Italiaanse middenmoter en gaat aan het eind van dit seizoen transfervrij over. Thorsby is door de directie teruggezet naar de beloften. "We proberen Morten nog wel te verkopen, maar op dit moment ligt de bal bij Sampdoria", seit Hamstra.

Sam Lammers

Voor aanvaller Sam Lammers is veel interesse. Volgens Italiaanse media wil Sampdoria de PSV-huurling overnemen, maar dat is volgens Hamstra niet aan de orde. "Dat is voor ons geen optie. Het huurcontract met PSV is dusdanig dichtgetimmerd, dat als wij zeggen dat het niet doorgaat, dan gaat dat niet door."