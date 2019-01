Provincie legt GroenLeven dwangsom op voor aanleg zonnepark in natuurgebied

Niet alleen heeft het bedrijf geen vergunning, controleurs van de provincies constateerden meerdere keren dat GroenLeven zich bij de aanleg van het park in de zandwinningsput van Oenema, niet aan de regels hield. Zo werd er 's avonds gewerkt met behulp van bouwlampen, terwijl dat niet is toegestaan, omdat het licht beschermde vogels wegjaagt.

Natuurbeschermingswet

Het bedrijf is er door de provincie meerdere keren op aangesproken, maar ging toch verder met het werk. Daarom kon de provincie niet anders dan een dwangsom opleggen. "Het gaat om water dat valt onder de Natuurbeschermingswet, daar moeten we scherp op zijn. We kunnen niet toestaan dat de natuur op deze manier wordt verstoord", zegt een woordvoerder van de provincie.

Die is op dit moment in overleg met het bedrijf over de hoogte van de dwangsom. GroenLeven heeft nog geen reactie gegeven.