Verzekeraar FBTO komt met 'It giet oannuleringsdekking'

De verzekeraar heeft onderzoek gedaan onder 500 mensen. Naar eigen zeggen boekt 30 procent van de mensen geen vakantie in de maanden december, januari en februari omdat ze bang zijn de Elfstedentocht te missen. Voor die mensen is de 'It giet oannuleringsdekking' bedacht. Dat houdt in dat mensen de kosten voor het annuleren van hun vakantie terugkrijgen, wanneer de Tocht der Tochten doorgaat.

Alleen met een startbewijs

Het onderzoek werd online uitgevoerd. Van de 500 respondenten hadden maar veertig een startbewijs. Toch geldt de verzekering niet voor mensen die hun vakantie afbreken om alleen maar te kijken naar de tocht. "Wij hebben gekeken naar wat we echt belangrijk vinden, en dat zijn de mensen die niet op vakantie gaan omdat ze de tocht willen rijden", zegt Cindy de Vries van FBTO. "Die groep willen we nu de kans geven om toch op vakantie te gaan in de winter, bijvoorbeeld in te trainen in een gebied waar ijs ligt."

Volgens De Vries is nog niet te zeggen of er al mensen zijn die zich hebben aangemeld naar aanleiding van de nieuwe dekking. "Maar de mensen die al een reguliere annuleringsverzekering hebben, krijgen de 'It giet oannuleringsdekking' er gratis bij."