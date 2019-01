Wanneer dacht Olde Riekerink dat SC Heerenveen zou verliezen? "In de 91ste minuut"

In de pauze was het al 3-0. Een afstraffing dreigde. "We wilden het niet laten lopen, zeiden we in de rust tegen elkaar", zei verdediger Lucas Woudenberg. Of het kansloos was? "Dat zou je wel zeggen, zij zijn dominant en hebben de bal. Het is dan lastig eronderuit te komen. Je moet gedisciplineerd spelen, in de tweede helft hadden we het beter voor elkaar." Maar kwam dat ook niet door Ajax? "We moeten naar onszelf kijken. Of Ajax op de handrem speelt of niet, daar hebben wij geen grip op."