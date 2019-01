Tractorprotest bij raadsbijeenkomst over bouw woonwijk in De Warren bij Burgum, maar nog geen besluit

In de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel kwam de kwestie donderdagavond op het agenda bij de behandeling van het onderwerp woonvisie. De nieuwe woonwijk komt zo'n anderhalve kilometer buiten het dorp, westelijk van de Centrale As.

Met name in de omgeving is er verzet tegen dit plan. Zo werd donderdagavond voor het gemeentehuis geprotesteerd met tractors.