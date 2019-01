Een groepje jongeren heeft donderdagavond een steen door een ruit gesmeten. Dat gebeurde bij een woning aan de Smitswei.

Volgens de politie gaat het om een groepje jongeren die ook op andere plekken in het dorp baldadig waren. Zo zijn er op verscheidene adressen sneeuwballen tegen ruiten gegooid. De politie zegt op Facebook 'dat wij liever zien dat de daders zichzelf melden, maar daar hebben we niet zo veel vertrouwen in'.