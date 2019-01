Azc Balk zo goed als zeker in april of mei weer open

Het centrum heeft officieel geen vergunning omdat een verkeerde procedure is gevolgd. Die moet nu opnieuw, en dat kan maanden duren. Omdat er zo snel mogelijk behoefte is naar een opvanglocatie, wil de gemeente De Fryske Marren het azc Balk 'door de vingers zien'. Wel moet de gemeenteraad zich er nog over buigen.

Op de informatiebijeenkomst kwamen donderdag ongeveer 150 mensen op af. Over het algemeen waren ze positief over de terugkeer van het azc. Er waren wel wat vragen over de veiligheid bij sommigen van de directe omwonenden en er kwam kritiek op het niet volgen van de juiste procedures.