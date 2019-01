Hogescholen Van Hall Larenstein en InHolland werken samen in onderzoek naar bijen

Frens Pries is lector bijengezondheid bij Van Hall Larenstein. Hij kijkt uit naar de samenwerking: "De samenwerking tussen onze hogescholen met hun eigen regionale positie en profilering biedt grote mogelijkheden en de onderzoeksthema's vullen elkaar mooi aan. Hiermee kunnen we een grotere bijdrage leveren aan de Nationale Bijenstrategie."

Het gaat slecht met de bij

Volgens Pries gaat het niet alleen slecht met de (honing)bij, maar ook met andere insecten. Daarom is een brede aanpak nodig. "Beroepsimkers hebben grote problemen met bijengezondheid, terwijl de voedselvoorziening grotendeels afhankelijk is van bestuiving door honingbijen. De inzet van honingbijen en zorg voor goede leefomstandigheden van bestuivende insecten is een essentieel onderdeel van de bestuiving," zo zegt Pries.