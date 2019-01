Visser Tjeerd Visser: "Het is verschrikkelijk hoeveel rotzooi er in zee drijft"

Schip kan omslaan

"Het is echt een ramp. Het is verschrikkelijk hoeveel rotzooi er in de zee drijft. Wij zijn nu een paar dagen weg geweest en in een paar dagen tijd een bigbag vol", vertelt schipper Tjeerd Visser. "Deze keer viel de schade gelukkig mee. Wat kleine gaatjes in de netten die wel gemaakt kunnen worden. Maar een andere keer kan dat zomaar veel ernstiger zijn. Als een net in zo'n container haakt, heb je een grote onkostenpost. En als het helemaal gek gaat, kun je de kotter er wel mee omtrekken."

De WL4 ligt de komende weken voor de wal voor een opknapbeurt. Maar daarmee is de ellende voor Visser niet voorbij. Hij denkt dat de gevolgen van de containerramp nog jaren voelbaar zal zijn. En dat betekent flinke financiële schade voor zijn bedrijf.

Financiële compensatie

Er moet wat komen om de financiële schade te compenseren, vindt Visser. Hij denk aan een bedrag voor elke bigbag die ze aan wal brengen. "En wij moeten de schade die wij hebben, op een normale manier terugkrijgen, inclusief de gemiste vis."

Omvang wordt nu pas duidelijk

Het is een paar weken geleden dat de ongeveer driehonderd containers van de MSC Zoe vielen. Nu de schepen weer echt aan het vissen zijn, wordt pas duidelijk hoeveel rotzooi er in zee drijft of op de zeebodem ligt, vertelt Sarah Verroen van kotterorganisatie VisNed. "Het is voor de mannen ook een beetje uitproberen waar ze wel en niet kunnen komen. Wij zijn heel blij dat de vissers dat via de app mededelen."

Er zitten zeker risico's aan vissen in deze situatie, volgens Verroen. Een zestig containers zijn nog niet gelokaliseerd. De vissers willen weten of het veilig is, dus zijn er gebieden waar ze niet meer komen.

Olieramp maar dan met goederen

Verroen: "Wij hebben vanaf het begin gezegd: Dit is eigenlijk een olieramp, maar dan met goederen. De plek waar alles ligt, breidt zich steeds verder uit. Vissen in zulke omstandigheden is niet makkelijk, want het is koud, het schip beweegt en de mannen werken buiten op het dek. Het is geen doen als je dan spullen uit de netten moet peuteren. Verder kan er flinke schade ontstaan aan de netten door de rotzooi wat erin blijft hangen."

Verroen roept op tot een snelle berging, want het gebied waar de goederen liggen, breidt zich steeds verder uit.

Budget veel te laag

Elk jaar halen vissers ongeveer 300.000 kilo afval uit zee. Op basis van de inhoud van de containers zal daar negen miljoen kilo afval bij komen, zegt Verroen. Dat kan met de logistiek en de budgetten van nu niet behapt worden.

Er is geld om de gebruikelijke 300.000 kilo aan afval op te ruimen. Dat geld wordt gebruikt voor de faciliteiten. Vissers kunnen er bigbags voor krijgen voor mee aan boord, er staan afvalcontainers op de wal en het afval wordt verwerkt. Bij zoveel afval is het geld wat er nu beschikbaar is, verre van genoeg. Bovendien is er nu ook geen financiële vergoeding voor de vissers voor bijvoorbeeld schade aan de netten.

Donderdagochtend heeft VisNed in een overleg gesproken met KIMO, de organisatie die Fishing for litter faciliteert. Er moet meer geld bij, zo is wel duidelijk geworden, zegt Verroen. "Op lange termijn moet je dan denken aan voorschot van een miljoen of anderhalf miljoen euro. Op korte termijn is er acuut een probleem."