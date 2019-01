OVERZICHT: De zaak-Van Seggeren

Vrijdag 22 december 2017

De weduwe van Tjeerd van Seggeren blijft twee weken langer vastzitten op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar man.

Woensdag 3 januari 2018

De verdachte blijft dertig dagen langer vastzitten.

Donderdag 1 februari 2018

De verdachte blijft nog zestig dagen langer vastzitten.

Vrijdag 2 februari 2018

De verdachte gaat in hoger beroep tegen de verlenging van het voorarrest van zestig dagen. Advocaat Tjalling van der Goot van de verdachte is daartegen in beroep gegaan, omdat zijn cliënt alle betrokkenheid ontkent.

Dinsdag 13 februari 2018

De verdachte blijft vastzitten. Dat heeft het gerechtshof bepaald.

Donderdag 22 maart 2018

De rechtbank in Leeuwarden behandelt op 28 maart voor het eerst in het openbaar de strafzaak tegen de 33-jarige vrouw van Tjeerd van Seggeren. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar man. De zaak zal nog niet inhoudelijk worden behandeld. Het onderzoek is nog bezig. De rechtbank besluit wel of de vrouw nog langer in voorarrest moet blijven zitten of niet.

Woensdag 28 maart 2018

Tjeerd van Seggeren is vorig jaar juli door een hard of stevig voorwerp op het hoofd geslagen. Daardoor is hij om het leven gekomen en dat is gedaan met voorbedachte rade. Zo bleek op de rechtszaak tegen de vrouw van Van Seggeren, die verdachte is. Mogelijk heeft zijn vrouw geslagen, maar het kan ook zijn dat iemand anders dat heeft gedaan. Justitie gaat er ook vanuit dat zij niet alleen was.

De zittingszaal zat vol met familie en vrienden en mensen uit de omgeving.