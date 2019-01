In 2018 bijna evenveel lintjes in Fryslân als het jaar daarvoor

De cijfers over het jaar 2018 liggen op alle fronten net iets boven de gemiddelden van de afgelopen vijf jaar. Sinds 2014 zijn per jaar 158 lintjes opgespeld: 52 voor vrouwen en 106 voor mannen. Vorig jaar waren dat naast het aantal van 162 en de 55 voor vrouwen een aantal van 107 voor mannen.

Dieptepunt in 2016

In de jaren voor 2014 waren de cijfers een stuk hoger, met in 2013 een totaal van 236 onderscheidingen. Een dieptepunt was het jaar 2016 met 131 lintjes.

Ridder met de zwaarden

Een speciale onderscheiding was vorig jaar de 'Ridder met de zwaarden', voor een militair in actieve dienst. Frank Stam uit Lemmer kreeg die uit handen van minister van Defensie Ank Bijleveld. In totaal zijn zestien Friezen vorig jaar geridderd en drie geëerd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De anderen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meeste lintjes in Noardeast-Fryslân

Met uitzondering van Vlieland werden vorig jaar in alle gemeenten koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De meeste lintjes werden opgespeld in wat nu de gemeente Noardeast-Fryslân is. Dat waren er 25.