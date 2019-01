In Drachten is donderdag een 28-jarige man aangehouden die nog 586 dagen celstraf moest uitzitten. Dat was voor meerdere veroordelingen.

De man werd gezocht door de politie en kon op de Foswerd in Drachten aangehouden worden. Hij is vastgezet en moet zijn straf uitzitten. De politie heeft niet bekend gemaakt waar de man eerder voor veroordeeld was.