Hongaarse transfer Cambuurspeler Mathieu afgeketst

Cambuur en het Hongaarse Debrecen waren al tot een akkoord gekomen, maar Mathieu zag de transfer niet zitten. Hij was op proef in Hongarije, maar tot een definitieve oerstap komt het dus niet. "Het liep stuk op de duur van het contract." vertelt Mathieu, die sinds afgelopen vrijdag weer in Nederland is. "Zij wilden een éénjarig contract, maar dat zag ik niet zitten. Daarom lijkt het me beter om eerst bij Cambuur te blijven."

Technisch manager Foeke Booy heeft Mathieu meegedeeld dat hij voorlopig mee moet trainen met de beloften. Dat doet de aanvaller dan ook. Mocht het niet meer tot een vertrek komen, hoopt Mathieu weer aan te sluiten bij de eerste selectie.