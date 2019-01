De overlevingsstrijd van de twee Friese dagbladen

Na 25 jaar verslaggever, eindredacteur

Sinds dit jaar doet ook het Friesch Dagblad mee in de digitale wereld en hebben ze een website waar artikelen op staan. "Die is nog wel in ontwikkeling. Iedere dag plaatsen wij zo'n tien eigen verhalen op de site", vertelt Kraa. Ze vindt het belangrijk om er goed over na te denken welke artikelen online verschijnen. "Voor de lezers die iedere maand betalen voor een abonnement is het soms wel zuur om te zien dat de krant zoveel nieuws al gratis op de website heeft gezet. Wij proberen er goed mee om te gaan, maar hoe wij aan de website kunnen verdienen moeten we nog bekijken."