Hoe om te gaan met wolven, de provincies hebben een plan

Sinds een jaar of drie laat de wolf zich regelmatig zien in Nederland. De provincies hadden daarom al een plan bedacht voor hoe ze zwervende wolven willen aanpakken. Omdat de verwachting echter is dat de wolven zich op korte termijn ook definitief gaan vestigen, is het bestaande plan nu uitgebreid met maatregels om daarop in te spelen.

In het plan staat bijvoorbeeld welke maatregelen veehouders kunnen nemen om de schade door wolven te voorkomen of te beperken. Er staat ook in hoe de schadevergoeding is geregeld. De provincies hebben afgesproken dat ze in ieder geval de komende drie jaar de schade door wolven zullen vergoeden.