Bij zwemvereniging ZCNF'34 in Oosterwolde wordt er op dit moment hard getraind. De vrouwen van de afdeling synchroonzwemmen hebben zich namelijk geplaatst voor het NK synchroonzwemmen in het zwembad van Sportstad Heerenveen. Dat wordt dit weekeinde georganiseerd in Heerenveen. De verslaggevers van HEA! zochten de vrouwen op.