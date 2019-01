Theun Plantinga speelt titelrol in musical over Titus Brandsma

Bonifatiuskapel

Waarom het stuk in de Bonifatiuskapel wordt gespeeld? "Titus Brandsma is om het zomaar eens te zeggen 'de aanstichter' van de bouw van de kapel", verklaart Theun. "De voorstelling gaat over Brandsma's leven, van zijn geboorte tot zijn dood in concentratiekamp Dachau."

Kapsel en ziekenfondsbrilletje doen wonderen

Plantinga heeft een ander postuur als Titus Brandsma. Kan hij die rol dan wel op hem nemen? "Ik lijk totaal niet op Titus. Hij was zo klein dat hij ook wel 'De Punt' werd genoemd en ik ben lang. Maar toen ik voor de foto's mijn haar had laten knippen à la Titus en een ziekenfondsbrilletje had opgezet, kreeg als reactie: Je lijkt erop."

Acteur gezocht voor jonge Titus

De invulling van de rol van de jonge Titus staat nog open. Daarvoor worden jonge acteurs gezocht van ongeveer 5 tot 8 jaar. Opgeven kan op titus2019.nl op het contactformulier.

De repetities voor Titus beginnen half april. De musical gaat op 31 mei in première. Dan volgen er tot 10 juni tien voorstellingen. Allemaal dus in de Bonifatiuskapel in Dokkum.