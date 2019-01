BDS Harlingen kan containerafval sneller verwerken dan dat het binnekomt

"Van de containers die we binnen krijgen, is het meeste al aardig klein. Dat gaan we van elkaar scheiden. Het staal gaan we klein knippen en wordt afgevoerd", vertelt André Borsch van BDS. "Het vuil gaan we uitzoeken, zoals hard plastic. En de rest gaat in het algemene afval."

De rest van het afval gaat voor zover dat mogelijk is naar afvalverwerkers. De spullen worden echter niet door de REC verbrand. "Het gaat naar andere afvalverwerkers." De containers waar niets meer in zit, worden fijngeknepen en gerecycled als staal.