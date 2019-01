Hoger beroep oud-PVV-Statenlid Buisman opnieuw aangehouden

Buisman werd twee jaar geleden door de rechtbank veroordeeld voor verduistering van subsidiegeld. Nadat hij zich had afgescheiden van de PVV had de provincie dik 17.000 euro naar hem overgemaakt. Het geld was bedoeld als vergoeding voor het inhuren van een fractiemedewerker.

Buisman had het geld naar zijn privérekening overgemaakt. Hij zei dat hij geen tijd had gehad om een fractiemedewerker te zoeken, omdat de provincie het geld te laat had overgemaakt. Volgens Buisman was hij zijn eigen medewerker geweest. Hij kreeg een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur. Buisman ging daartegen in hoger beroep.

Tweede keer uitstel

Het is de tweede keer dat de zaak wordt aangehouden. De eerste keer kreeg Buisman uitstel omdat hij op het allerlaatste moment een advocaat had gevonden om hem te vertegenwoordigen. Welke gezondheidsproblemen Buisman heeft, wilde zijn advocaat donderdag niet zeggen. Wel zei hij dat de verdachte zich lichamelijk en geestelijk niet in staat achtte om bij de behandeling aanwezig te zijn. De zaak is voor onbepaalde tijd aangehouden.