Schoolmeisje is voor één dag bankdirecteur in Leeuwarden

Sander van Krieken is normaliter bankdirecteur. Hij is goed te spreken over het initiatief 'Baas van Morgen'. "Het is goed dat scholieren uit de klas gaan en in de praktijk kijken hoe het eraan toe gaat. Dit is een unieke kans en ik hoop dat het een positieve uitwerking heeft op Rachel en alle andere bazen."

Jan Stuver, directeur van Connecting Hands, is donderdag ook aan de beurt om de touwtjes uit handen te geven. "Het is wel spannend. Voor één dag geef je je bedrijf uit handen. Maar het zijn twee goede vervangers", vertelt hij. "Voor hetzelfde geld doen ze het heel goed en kan ik achterover leunen."