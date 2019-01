Manon Kamminga wint Aart Koopmans Memorial op de Weissensee

Friezinne Manon Kamminga heeft op de Weissensee in Oostenrijk de Aart Koopmans Memorial gewonnen. De marathonschaatsster uit Haulerwijk was de sterkste na een tocht van 60 kilometer. Het was een volledig Fries podium. Tweede werd de 19-jarige debutante Maya de Jong, ook uit Haulerwijk. De derde plaats was voor Merel Bosma uit Heerenveen.