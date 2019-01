Nieuwe verdachte aangehouden in zaak Van Seggeren

De vrouw van Van Seggeren zit sinds december 2017 vast als verdachte van de moord op haar man. Deze nieuwe verdachte, Patrick T. is een Duitser en is vorige week aangehouden. Hij is eerder als getuige gehoord in deze zaak, maar de man zei toen dat hij een alibi had voor de moord.

De Duitser kwam weer in beeld nadat er nieuwe informatie over de man bij de politie terecht was gekomen. Uit onderzoek bleek dat het alibi van de man niet klopt. Tjeerd van Seggeren werd in juli 2017 dood gevonden in een weiland in De Westereen.