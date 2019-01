Veegmachine zakt door het ijs bij Earnewâld

Volgens Age Veldboom van de ijsclub zijn er gelukkig genoeg vrijwilligers om een mooie baan uit te zetten. "Het is hier prachtig weer en het is ook al aardig druk." De machine zal later uit het water worden gehaald, het ijs eromheen is nu nog te dun." De handvatten komen nog boven het water uit, dus we kunnen 'm makkelijk terugvinden", zegt Veldboom.

Hoewel de veegmachine door het ijs is gezakt, schaatsen er nog steeds tientallen mensen op de polder. Het ijs 'zingt' en kraakt, maar lijkt het gewicht van de mensen verder goed te houden.