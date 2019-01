Exotische sprinkhaan maakt wereldreis en belandt in Gorredijk

Nu is de vraag wat er met het diertje moet gebeuren. De hipper met mooier weer buiten loslaten, kan eigenlijk niet, omdat die normaal gesproken niet in onze natuur voorkomt. Het dier doodmaken, kon Poortman niet over z'n hart verkrijgen.

"Alle dieren hebben het recht om te leven. Eerder dacht ik daar misschien wat makkelijker over, maar Peter de Boer heeft mij anders laten denken over alles wat leeft. We houden hem nu mooi binnen en verzorgen hem goed, tot we weten wat we ermee zullen doen."

En zo heeft Poortman ineens misschien wel het meest exotische huisdier van Nederland.