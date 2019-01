Taxi Schuil uit Menaam failliet

Het bedrijf kon de salarissen van de acht medewerkers niet langer betalen. Taxibedrijf Schuil, dat kleinschalig en groepsvervoer door heel Nederland verzorgt, maar ook ziekenvervoer, lijkt het laatste slachtoffer van de harde concurrentiestrijd in de taxibranche. Bedrijven schrijven onder de prijs in bij aanbestedingen en komen daardoor later in de problemen.

In het geval van Schuil wordt eraan gedacht om het bedrijf voor een doorstart te verkopen.