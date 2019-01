Het Ulbe van Houten organiseert een bijzondere open dag

De open dag in St.-Annaparochie is dit jaar echter iets anders dan anders. Als de kinderen met hun ouders arriveren, worden ze ieder een andere kant opgestuurd. De vaders en moeders zitten in een andere ruimte dan de kinderen. "De kinderen zijn elders in de school met het programma bezig. Het is een doe-avond voor ouders én kinderen. Als ze de dag erna bij het ontbijt zitten, kunnen ze het er eens over hebben hoe leuk het hier was", vertelt Eelco Bruinsma, directeur van de school.