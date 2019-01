Verkeer moet na een droge nacht nog wel rekening houden met gladheid

De wegen zijn goed opgedroogd en er is redelijk wat zout gestrooid in de nacht van woensdag op donderdag. Het is daardoor mooi drooggevroren. "Het is zeer droog geweest. Het is rond de -5 of -6 graden geweest", zo vertelt Jaap Leijenaar van de provincie.

De instanties waren goed voorbereid op de vorst, en hadden eerder deze week al 'oefening' gehad. "De inzet in de nacht van dinsdag op woensdag was formidabel. Alles werd ingezet en het heeft goed geholpen. Er is wel duizend ton aan zout op de Friese wegen gestrooid."