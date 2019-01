Niet veel nieuwbouw in Fryslân; Flevoland groeit het snelst

In 2018 zijn in Nederland de meeste nieuwbouwwoningen opgeleverd sinds 2009. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gaat om bijna 66.000 nieuwe woningen, een groei van bijna 5 procent in vergelijking met 2017. In Fryslân kwam er echter, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, niet veel nieuwbouw bij.