UPDATE: Brand meester in Bakkeveen, schuur gaat verloren

Bij een brand aan de Weverswâl in Bakkeveen is donderdagochtend een schuur volledig verloren gegaan. Er is bij de brand niemand gewond geraakt. Omdat het ging om een uitslaande brand, schaalde de brandweer op naar middelbrand. De korpsen van Ureterp en Haulerwijk rukten uit om het vuur te bestrijden. Inmiddels is het sein 'brand meester' gegeven.