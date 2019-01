"Sluiting REC kost meer dan honderd miljoen euro"

De gemeente Harlingen heeft het bureau Ecorys gevraagd om onderzoek te doen naar de financiële, economische, de juridische en de organisatorische aspecten van een eventuele sluiting van de afvaloven in Harlingen. Het bureau praatte de gemeenteraad woensdagavond bij over het verloop van het onderzoek.

Honderd miljoen euro

Afvalverwerker Omrin heeft voor de bouw van de afvaloven flink wat geld geleend, en dat is nog niet allemaal terug verdiend. Dit geld moeten de Friese gemeenten, de aandeelhouders van Omrin, terug betalen als de REC sluit. Volgens onderzoeker Viek Verdult van Ecorys gaat het om meer dan honderd miljoen euro.

"Maar dat is niet het enige. Het afval moet elders worden verbrand en dat valt een stuk duurder uit. Het verbranden van afval in Harlingen is goedkoper dan in de rest van het land en je hebt hogere transportkosten." De afvalstoffenheffing zou weleens met vijftien procent kunnen stijgen, zo verwacht hij.