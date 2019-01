Garnalenvissers halen netten vol speelgoed op uit Noordzee: "Dit is onwerkbaar"

Omdat 60 containers nog steeds niet zijn gelokaliseerd, maken de vissers zich grote zorgen. De meeste garnalenvissers zijn pas voor de twee keer dit jaar uitgevaren en hebben nu al grote schade. "Een collega heeft een visnet van 3500 euro kapot getrokken, dat is vast blijven zitten en niet meer boven gekomen", vertelt Lukkien.

Ook garnalenvisser Michiel Vrieze had zijn netten volg met speelgoed. Dat gebeurde met name in de buurt van Ameland. "Op sommige plaatsen is het niet werkbaar, nee. Bovendien is het gevaarlijk. Het is te hopen dat we alles snel goed in kaart brengen, maar ik denk dat we van al die rotzooi zeker nog het hele jaar last gaan krijgen."