Thema-avond over hiphop-scene opent nieuw seizoen IepenUP

Met een groot aanbod aan rappers, dansers en graffiti-kunstenaars ontwikkelt hiphop zich in rap tempo tot een interculturele gemeenschap binnen de Friese muziekwereld. Met name jongeren die nog geen zin hebben in een opleiding of studie, krijgen door deze muziek weer een doel in hun leven en bovendien maatschappelijke status.

Regionaal talent

Op het podium van IepenUP Live namen prominenten en opkomend talent uit de Friese hiphop het dinsdagavond tegen elkaar op in de contest Spit 2019. Naast de internationale deelname met A.D.K en producent Ceezy U.R. had de jury met name positieve woorden voor het regionale talent uit onze eigen provincie. Het duo SAN XYZ uit Drachten, Yung Jamin en Louis Pedro uit Leeuwarden lieten zien dat de hiphop uit Fryslân inderdaad serieus genomen mag worden.

Volgens de jury was er toch een rapper die met zijn beats en teksten net boven alle anderen uitstak: Jung Quinny, die op het podium vocale steun kreeg van Triple G. De jonge rapper is pas achttien jaar geworden en wil daarom voortaan enkel nog als Quinny door de hiphop-gemeenschap gaan.