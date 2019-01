Raad Leeuwarden geeft groen licht voor nieuwe Cambuurstadion

Steun, maar voorwaarden

De raadsleden wilden daar niet te lang bij stilstaan. Zij maakten in grote meerderheid duidelijk dat ze het plan steunen. Maar, dat er wel goed rekening moet worden gehouden met de binnenstad en winkelcentrum De Centrale. De nieuwe winkels in het WTC-gebied moeten voldoen aan de voorwaarden die eerder al zijn vastgelegd. In dat gebied gaat het dan specifiek om sport en vrije tijd. Met name winkeleigenaren in de binnenstad zijn bang voor meer leegstand. In een heel aantal brieven aan de gemeenteraad spreken ze daarover hun zorgen uit.